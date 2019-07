Wer zum Geier klaut Flamingos im Freizeit-Land?

Schwitzt du noch oder klebst du schon – dieses Frage war nicht schwer zu beantworten. In der heißesten Redaktion Deutschlands lief sogar eine eindrucksvolle Testreihe, ab wann die Tatstatur an den Fingern kleben bleibt. Sagen wir mal so: Ab 31,5 Grad wird es kritischhhhhhhhhhhh.

Wobei wir in der 30. Woche des Jahres betrübt feststellen mussten, dass wir gar nicht mehr die heißeste Redaktion in deutschen Landen sind. Die vor vier Jahren werbewirksam gemessenen 40,3 Grad wurden am Donnerstag geradezu pulverisiert. Im Emsland wurde mit 42,6 Grad ein Wert gemessen, dem man eigentlich nur im Kühlhaus entfliehen kann. Die Rekorde purzelten nur so, gleich an 15 Messstellen wurde der Kitzinger Rekordwert übertroffen.

Wir könnten den Rekord übrigens ganz locker nach Kitzingen zurückholen, indem wir hier ganz viel über brennendes Interesse schreiben und auch verraten, wo es überall heiß her geht. Und wen man sich vielleicht warm halten sollte, was gerade wie warme Semmeln weggeht, wer sich die Köpfe heiß redet und welche heißen Feger in der Stadt unterwegs sind. Aber das lassen wir lieber, bevor die Tastatuuuuur hier ganz zerfließt.

Polizei sucht Flamingos

Ein Hitze-Hinweis muss aber noch erlaubt sein: Falls Sie später als einer von neuerdings über 91 000 Landkreiseinwohnern mit Ihrem Pistazien-Maracuja-Eis umherflanieren und Ihnen plötzlich fünf Flamingos entgegenkommen, bleiben Sie ganz ruhig. Nein, Sie haben keinen Hitzeschlag und auch keine Halluzinationen. Die Tiere sind aus dem Geiselwinder Freizeit-Land verschwunden und werden von der Polizei gesucht.

Bitte fragen Sie jetzt nicht, wer zum Geier Flamingos klaut. In Zeiten, da blonde Bulldozer in Amerika und nun auch in England regieren, ist alles möglich. Ob Sie es glauben oder nicht: Wenn es so weiter geht, werden wir bald melden, dass der Falterturm wieder gerade ist.

Klettermax muss gerettet werden

Es passieren aber auch zunehmend sehr, sehr seltsame Sachen. Wie wir dem Quartalsbericht der Kitzinger Feuerwehr entnehmen durften, gibt es Kleinkinder, die sich den Kopf in einem Toilettensitz eingeklemmen und Basketballer, die auf Basketballkörbe klettern, dort dann festhängen und mit einer Leiter gerettet werden müssen. Es muss an der Hitze liegen. Wie gesagt: Ab 35 Grad wird es nicht nur bei der Computer-Tastatuuuuur äußerst kritischhhhhhhhhhhh.