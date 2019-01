Wer sprach mit dem Unfallverursacher?

Am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, fuhr ein grauer Nissan von der Parkfläche eines Copy-Shop rückwärts in die Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen. Offensichtlich übersah er dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten BMW. Auf Höhe der Fahrertür stieß er gegen das Fahrzeug. Nach dem Anstoß stieg der Fahrer aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend führte er mit einem Mann ein kurzes Gespräch. Danach setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der verursachte Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Eine aufmerksame Frau hatte den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Der zufällig anwesende Mann dürfte laut Polizei ein wichtiger Zeuge sein.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.