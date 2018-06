Wer macht die größten mathematischen Sprünge?

Mathematik und Kängurus, was hat denn das miteinander zu tun? Für einige Kinder der Albert-Schweitzer-Schule in Albertshofen ist dieser Zusammenhang seit vielen Schuljahren selbstverständlich, teilt die Schule mit.

Mit ihrer Teilnahme am Känguru-Wettbewerb der Mathematik bekundeten in diesem Schuljahr alle Schüler der 3. und 4. Klasse aus Albertshofen und Mainsondheim ihr Interesse an mathematischen Herausforderungen und Knobeleien.

Bundesweit beteiligten sich 2018 über 900 000 Schüler der Klassen 3 – 12/13 an diesem, von der Humboldt-Universität Berlin ausgeschriebenen, Wettbewerb. Schulsieger der Albert-Schweitzer-Grundschule waren in der 4. Klasse Julia König (1.), Maximilian Neues (2.), Mihaela Ghitoaie (3.) und in der 3. Klasse Hennes Thomas (1.), Ayleen Gärtner (2.), Moritz Kreis (3.).

Neben den Mitmachpreisen für alle Teilnehmer gelang es in diesem Jahr fünf der Schulsieger, einen der großen, bundesweit zu vergebenden Preise zu gewinnen. Maximilian Neues erreichte einen dritten Platz, Ayleen Gärtner und Moritz Kreis bekamen einen zweiten Preis. Erste Preise hatten Julia König und Hennes Thomas, der auch das T-Shirt für den größten „Kängurusprung“ erhielt. Die Kinder sind sich einig: Auch im nächsten Jahr wollen sie wieder, ganz egal an welcher Schule, große Sprünge beim Känguru-Wettbewerb machen, heißt es abschließend in der Mitteilung der Schule.