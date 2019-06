Kitzingen vor 3 Stunden

Wer hatte den Unfall beobachtet?

Am Donnerstagmittag wurde in der Kaiserstraße in Kitzingen ein Kraftomnibus angefahren und beschädigt. Ein Bürger hatte gegen 12.15 Uhr beobachtet, dass ein Pkw mit „MSP-?“ Kennzeichen an der Heckstoßstange am dem Bus hängengeblieben war. Nachdem der Omnibusfahrer zurückkam, wurde er von dem Bürger angesprochen. Ein Austausch der Personalien hatte allerdings nicht stattgefunden, so die Polizei. Der Mann wird nun gebeten, sich unter Tel.: (09321) 1410 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden, um weitere Hinweise über das Fahrzeug und dem Flüchtigen erlangen zu können. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.