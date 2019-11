Ein Unbekannter hat in der Waldstraße in Albertshofen zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 8 Uhr von einem am Fahrbahnrand geparkten Omnibus die beiden linken Radzierblenden gestohlen. Nach Polizeiangaben beträgt der Schaden circa 300 Euro. Es handelt sich um silberfarbene Blenden der Marke Daimler-Benz.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.