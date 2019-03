Zwei Nussbäume fällte ein Unbekannter am Quittenweg in Astheim. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, wurden die Bäume im Zeitraum vom 2. Februar bis 2. März gefällt. Sie standen am Kloster in Astheim. Das Holz wurde nicht entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.