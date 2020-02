Kitzingen vor 1 Stunde

Wer bekommt den Umweltpreis „Grüner Kaktus“?

Der Ortsverband der Grünen Kitzingen hatte sich vor einigen Wochen mit einer Umfrage an die Kitzinger Firmen gewandt, um zu erfahren, was diese an Klima- und Umweltschutzmaßnahmen ergreifen. Es gab viel positives Feedback und zahlreiche interessante Eingaben, wie es im Schreiben an die Presse heißt.