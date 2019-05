Euerfeld vor 1 Stunde

Wenn es in einer Holzbaufirma brennt ...

Dichter Rauch quoll aus den Hallen der Firma Holzbau Rössner in Euerfeld. In zwei Gebäuden war Feuer ausgebrochen und zahlreiche Personen wurden vermisst. Unbekanntes Terrain erschwerte die Suche. Es war kein einfaches Szenario, das die Feuerwehren aus Euerfeld und Schernau am Freitagabend im Rahmen einer Gemeinschaftsübung zu meistern hatten.