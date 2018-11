Wenn es in der Tiefgarage des Seniorenparks brennt

Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr im Bereich des Seniorenparks Wiesentheid in der Alten Abtswinder Straße: Blaulichter zucken, Scheinwerfer leuchten den Bereich um das Gebäude hell aus, dichter Qualm dringt aus der Tiefgarage. Glücklicherweise kein Ernstfall, sondern eine von langer Hand geplante und vom Seniorenpark-Betreiber erbetene Ernstfallübung. Das Drehbuch nahm ein brennendes Fahrzeug in der Tiefgarage des Gebäudes an, rasend schnell füllte sich diese mit dichtem Qualm, eine Person war in der Tiefgarage vermisst. Die Wiesentheider Stützpunktwehr rückte -unterstützt von den Kameraden aus Rüdenhausen und Untersambach - an der Übungsstelle an. Mehrere Trupps drangen mit schwerem Atemschutz und Löschwasser sowie Löschschaum in die Tiefgarage vor. Dabei sorgten mehrere Hochleistungslüfter dafür, den dichten Qualm aus der Garage herauszudrücken. Nachdem die vermisste Person mit einer Wärmebildkamera aufgespürt und ins Freie gerettet werden konnte, galt es den fiktiven Fahrzeugbrand in der Tiefgarage zu löschen. Mit der Teleskoprettungsbühne wurde ein weiterer Rettungsweg über einen Hausbalkon sichergestellt. In einem weiteren Einsatzabschnitt registrierten und betreuten die Feuerwehrkräfte die Hausbewohner in der nahegelegenen Seniorenresidenz. Zahlreiche Bewohner ließen es sich nach der Registrierung jedoch nicht nehmen, den Einsatzkräften einmal näher über die Schultern zu schauen und verfolgten interessiert die Lösch- und Rettungsarbeiten.