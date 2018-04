Wenn die Schifffahrt ruht - kann geübt werden

„Braucht noch jemand Sonnencreme?“ Keine unberechtigte Frage angesichts der kräftigen Sonneneinstrahlung am Samstagvormittag am Main kurz vor der Marktbreiter Staustufe. Das THW übt und in den kommenden Stunden ist Schatten Mangelware. Da gilt es schon aufpassen auf die Haut, vor allem weil ein Teil der Übung auch auf dem Wasser stattfindet.

Alljährlich nutzt das Technische Hilfswerk Kitzingen die Schleusensperre dazu, auf dem Fluss eine ganz besondere Übung abzuhalten, wie Alexander Fischer, Ortsbeauftragter und damit der Leiter des Ortsverbands Kitzingen, erläutert. Denn ohne allzu großen Aufwand können die THWler in dieser Zeit eine Ölsperre direkt in der Schifffahrtsrinne des Flusses ausbringen – die Berufsschifffahrt mit den großen Kähnen und den Kreuzfahrtschiffen hat Zwangspause, muss nicht extra für die Übung gestoppt werden.

„Sonntagsfahrer“

Allerdings sind da noch die „Sonntagsfahrer“, wie Fischer die Sportboote nennt. Die haben eine eigene Schleuse und dürfen auch bei Schleusensperre fahren. Sie werden mit einem extra Schlauchboot von zwei Helferinnen gewarnt, wenn die Ölsperre ausgebracht wird.

Die meisten sind dabei einsichtig, nehmen Rücksicht auf den Einsatz. Aber wie überall gibt es auch hier narrische Zeitgenossen, einmal ist dabei sogar die Ölsperre von einem Sportboot überfahren worden.

Zwischenzeitlich ist die Distanz zwischen Ufer auf der Marktbreiter Seite und der Einfahrt in den Schleusenhafen vermessen: 122 Meter sind mit der Ölsperre zu überwinden, um im Ernstfall zu verhindern, dass ausgelaufene Schadstoffe weiter den Fluss hinab treiben. Auch die Zufahrt zur Schleuse könnte abgesichert werden, dann sind allerdings fast 290 Meter Material nötig – 300 Meter sind auf dem Hänger am Einsatzort gelagert.

Strömung berücksichtigen

Natürlich ist der Main an dieser Stelle gar nicht so breit, doch die Helfer müssen die Strömung des Flusses berücksichtigen, die Ölsperre muss je nach Fließstärke, in einem bestimmten Winkel zum Ufer eingebracht werden.

Und so wird das Kunststoffmaterial, das im Ernstfall das Ausbreiten von Öl oder anderen auf dem Wasser treibenden Stoffen verhindern soll, auch nicht auf direktem Wege über den Fluss gebracht. Langsam zieht ein Boot die Ölsperre ufernah flussaufwärts und lässt sie dann mit der Strömung zur den Helfern auf der anderen Seite einschwimmen.

Platz für die Logistik

Je zwei bis drei „Ölwehrpunkte“ gibt es zwischen zwei Schleusen. Die sind genau definiert, denn das THW braucht Platz für die Logistik. Da müssen die Fahrzeuge abgestellt werden können, da müssen Poller für die Verankerung der Sperre und auch der Boote da sein und die Ölsperre selber braucht auch Raum. Neben Marktbreit gibt es auf diesem Flussabschnitt noch einen weiteren Ölwehrpunkt im Bereich des Marktstefter Hafens.

Und weil die Übungsmöglichkeiten für das Ausbringen einer Ölsperre nur an wenigen Tagen im Jahr gegeben sind, haben die Helfer am Samstag auch einiges zu tun, denn nach Abschluss der Übung in Marktbreit geht es zu einem weiteren Wehrpuntk und das Spiel für die 22 Helfer von vorne los.