Wenn die Glocken schweigen

27 Kinder rappeln in diesem Jahr in Laub an den Kartagen unter Leitung der Ministranten zu den verschiedenen Stunden. Morgens ums 6 Uhr geht es los mit dem Gebetläuten und am Abend um 18 Uhr ziehen sie letztmals durch den Ort, um den Tag abzuschließen. Mit diesem Tun halten die Kinder eine lange Tradition aufrecht. Die Bevölkerung lohnt ihr Handeln mit kleinen Gaben und Geldgeschenken.