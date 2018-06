Wenn die GEMA außen vor bleibt

Altes Handwerk hautnah: Schmied und Zimmermann, Korbflechter und Bürstenbinder, Steinmetz und Buchbinder, diese alten Handwerksberufe und einiges mehr lockte am Sonntag wieder Hunderte von Besuchern zum Kirchenburgfest in die Kirchenburg nach Mönchsondheim. Das Wetter spielte heuer mit, viele Familien mit Kindern nutzen die Gelegenheit, ihren Sonntagsausflug mit einem Ausflug in die Kulturgeschichte zu verknüpfen.