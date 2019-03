Wenn der Wald zur Toilette und Müllhalde wird

Bei der Bürgerversammlung des Kleinlangheimer Ortsteils Haidt am Dienstagabend im Bürgerhaus kamen nach den Informationen von Bürgermeisterin Gerlinde Stier zu den großen Vorhaben in Kleinlangheim Dinge zur Sprache, die den Haidtern auf den Nägeln brennen. Dazu gehören die Verschmutzung des Haidter Waldes neben der Haidter Autobahnraststätte und Lärmbelastung durch Kühlaggregate im Gewerbegebiet.

Dass der Wald neben der Raststätte als Toilette und Müllhalde genutzt wird, brachte die Haidter besonders auf die Palme. "Es ist schrecklich, wie der Wald als Toilettenanlage genutzt wird und die Leute gehen nördlich der Raststätte nachts auch zur Verrichtung der Notdurft auf die Felder", wie ein Bürger vorbrachte. Er berichtete davon, dass der Zaun niedergetrampelt und auch aufgezwickt werde, wodurch im Wald schon Trampelpfade entstanden seien. "Am schlimmsten ist es am Freitagabend, wenn die Bustüren aufgehen und die Leute zum Pinkeln alle an den Zaun gehen", so ein weiterer Beitrag. Der Missbrauch gehe inzwischen schon so weit, dass auch sogenannte Fallmantelhydranten geöffnet wurden, um an Wasser zu gelangen. Die Bürgermeisterin sagte dazu, dass man die Verschmutzung des Waldes schon mehrmals moniert habe, "es wurde dann sauber gemacht, aber kurze Zeit später wurden die Bereiche südlich und nördlich der Rastanlage wieder als WC genutzt".

Ein weiterer Beschwerdepunkt war die "dauernde Lärmbelästigung" durch Kühlaggregate im Gewerbegebiet. Roland Leis als Sprecher einer Bürgerinitiative gegen diese Lärmbelästigung berichtete, dass man in dieser Sache schon mehrmals im Landratsamt vorstellig geworden sei, wo dann nachgefragt wurde, inwieweit die Gemeinde tätig geworden sei. Die Bürgermeisterin sagte dazu, dass sie mit dem Gewerbeaufsichtsamt als Kontrollbehörde, "das schon mehrmals den Lärmpegel überprüft hat", Kontakt aufgenommen und erfahren habe, dass die Angelegenheit in erster Linie eine privatrechtliche Sache sei und zunächst festgestellt werden müsse, ob erhöhte Lärmwerte vorhanden seien. Leis fragte nach, ob die Gemeinde als Vermieterin der Wohnung im Bürgerhaus die Sache der Bürgerinitiative unterstütze. Dazu könne erst eine Aussage nach Ermittlung der Lärmbelastung gemacht werden, "aber wir werden das Thema in der nächsten Ratssitzung zur Sprache bringen", kündigte sie an.

Nach dem neuesten Stand der Dinge sollen die Bauarbeiten zum dreispurigen Ausbau der Autobahn im Mai/Juni losgehen, "zu den Abholzungen wurden wir nicht informiert", antwortete die Bürgermeisterin auf Fragen aus der Runde im vollbesetzten Bürgerhaus. Zufrieden äußerten sich die Haidter zum Neubau der Brücke über die Autobahn auf der alten Trasse, "es ist gut, dass wir uns gegen die andere Variante gewehrt haben", meinte ein Bürger dazu. Der Brückenneubau geht mit einer Komplettsperrung und großräumigen Umfahrung einher, so die weitere Information.

Zufrieden waren die Bürger auch mit der in einer Bildergalerie gezeigten teilweisen Dorferneuerung, die im vergangenen Jahr vor allem für das Umfeld des Bürgerhauses eine neue Treppe, einen Spielbereich und einen Freisitz brachten, zudem einen Brunnen, Pflasterarbeiten und den Rückbau einer Güllegrube im Ort. Für den Ortsteil Stephansberg steht ebenfalls die Dorferneuerung an, bei der neben Straße und Gehweg auch der Kanal erneuert werden soll: "Die Planung für Stephansberg ist mit ein Anliegen und hat Priorität", äußerte die Bürgermeisterin. Sie bedankte sich bei allen, die zur Stärkung der Dorfgemeinschaft beitragen und bei der Feuerwehr für große Einsatzbereitschaft, die sich im vergangenen Jahr auch bei einem größeren Brand in Haidt gezeigt habe.