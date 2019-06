Wenn der Regenbogenfisch Arabisch spricht

Der Kindergarten Friedenskirche nahm an der Woche der Sprache teil. Dabei lernten die Kinder unterschiedliche Menschen, Kulturen und Sprachen kennen.

Um den Reichtum der Sprache und des Lesens deutlich zu machen, kamen Mütter in den Kindergarten, um in ihrer Muttersprache vorzulesen. So trug zum Beispiel Roula Marzouk (Foto) das Buch "Der Regenbogenfisch" auf Arabisch vor, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Valentina Jung las eine Geschichte auf Russisch und Monika Stöhr erzählte den Kindern in ihrer Muttersprache Rumänisch.

Das Projekt wurde von der Ehrenamtskoordinierungsstelle Wirkt, der Integrationslotsin des Landratsamtes und der Referentin für Integration ins Leben gerufen.