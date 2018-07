Wenn der Mann öfter mal spinnt

Beim 39. Kirchenburgfest im Iphöfer Stadtteil Mönchsondheim waren viele traditionelle Handwerker und fast schon ausgestorbene Berufe zu bestaunen. Darunter befand sich mit Bruno Scheuring auch ein Mann am Wolle-Spinnrad. „Man sieht selten einen Mann spinnen“, meinte nichts ahnend eine Besucherin, die sofort eines Besseren belehrt wurde. Denn die Frau des Mannes am Spinnrad, Hildegard Scheuring entgegnete süffisant: „Oh, der Mann spinnt öfter“.

Spielspaß und Streichelzoo

„Unser Kirchenburgfest ist ein Familienfest mit familienfreundlichen Preisen“, betonte Museumsleiter Reinhard Hüßner. Denn das Kirchenburgmuseum hat den Auftrag den Menschen die Handwerksgeschichte näher zu bringen und Kinder für viele Dinge fern von Spielekonsolen oder Handys zu sensibilisieren. Die neue Museumspädagogin Nathalie Ungar bastelte deswegen mit den Kindern, die sich an anderer Stelle auch schminken lassen konnten. Mancher der Knirpse durfte erstmals gerade geschlüpfte Küken bestaunen, Kaninchen streicheln oder ohne jede Scheu Pferden nahe zu kommen.

Altes Handwerk

„Der Hermann Böhm ist von Anfang an bei uns dabei“, sagte Reinhard Hüßner über den Markt Einersheimer Zimmerermeister, der in einer der Gaden den Gästen sein Handwerk erläuterte. Er erzählte die Anekdote von einem Richtfest, das beim Stehkragenbauer einst von 17 Uhr bis früh um fünf Uhr gedauert habe und sein damaliger Stundenlohn 79 Pfennig betragen habe.

Ein paar Meter weiter ging ein Korbflechter seiner Arbeit nach und im Kirchenburghof konnten die Kids ihr handwerkliches Geschick beweisen. Sie konnten mit Werkzeug bei Siegfried Müller Buntsandsteine für ein eigenes Kunstwerk bearbeiten oder sich nebenan Hüpfseile drehen. Derweil erzählte im historischen Schulhaus Angela Sey Märchen.

Bei so vielen Besuchern war die halbe Bevölkerung Mönchsondheims eingespannt um die Bedürfnisse der Gäste zu befriedigen und besonders mit kulinarischen Schmankerln aufzuwarten. Ein Mittagessen an der frischen Luft, eine Rostbratwurst zwischendurch oder eine reichhaltige Karte an selbst gemachten Kuchen zum Kaffee ließen kaum Wünsche offen.

Im Schatten der Bäume am Dorfplatz schmeckte eine Schoppen oder ein frisches Bier besonders gut. Der Renner war das Bauernbrot, die 100 Laibe, die die Bäcker Jürgen Steinmann und Markus Boivion in der Museumsbäckerei buken, waren rasch ausverkauft. Welch enormer Aufwand dahinter steckte, ließ eine Information von Reinhard Hüßner erahnen, muss der Brotofen doch drei Tage lang vorgeheizt werden um die nötige Betriebstemperatur zu erreichen.

Altbewährtes und Neues

Im Innenhof hinter dem Gasthaus hatte eine mittelalterliche Gruppe ihre Zelte aufgeschlagen, sie präsentierte mittelalterliche Kleidung und Rüstungen und später gab sogar es eine Fechtvorführung.

„Wir kombinieren Altbewährtes und immer wieder etwas Neues“, sagte Reinhard Hüßner zum Konzept des Kirchenburgfestes. Neu war in diesem Jahr der Scherenschleifer Klaus Langenscheid, der auf Schleifesteinen Scheren und Messern einen neuen Schliff verlieh. Vom Schmied, über den Bürstenbinder bis zum Restaurator waren viele Berufe vertreten, die heute kaum noch vorhanden sind.