Wenn Patienten ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten

Die 51-Jährige wurde durch Werbung auf die Spezialklinik aufmerksam: Dort versprach man Hilfe bei psychischer Belastung. Weil alles gar so gut klang und ihr Burnout anderweitig scheinbar nicht in den Griff zu bekommen war, ließ sich die Lehrerin im Jahr 2011 ein paar Wochen von Spezialisten in der Klinik behandeln. Einige therapeutische Leistungen waren dabei scheinbar etwas speziell – und wurden deshalb von den Krankenkassen nicht anerkannt. Genau an dieser Stelle fangen die Probleme an.

Um die speziellen Behandlungsmethoden doch bezahlt zu bekommen, entschied sich die Klinik für einen Trick: Was sich nicht abrechnen ließ, wurde – vereinfacht ausgedrückt – umbenannt und bekam einen anderen Stempel verpasst. Anders gesagt: Was drauf stand, war nicht drin. Der Betrug führte zu einigem Durcheinander: Es gab interne und externe Abrechnungen. Vor allem aber tauchte, nachdem die Sache aufgeflogen war, die Frage auf, was die Patienten von den Machenschaften gewusst hatten, und ob sie das miese Spiel womöglich sogar mitgespielt hatten.

Anklage bereits im Jahr 2015

Einige hundert Patienten – die meisten davon Beamte – gerieten somit bundesweit ins Visier der Staatsanwaltschaft. Auch die Lehrerin aus dem Landkreis Kitzingen bekam bereits 2015 eine Anklage, in der ihr Betrug vorgeworfen wurde. In ihrem Fall, der sich aus welchen Gründen auch immer in eine unglaubliche Länge ziehen sollte, waren falsche Abrechnungen in Höhe von 5300 Euro von ihrer Beamtenkasse beglichen worden. Wusste das die Angeklagte? Kannte sie die Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungsmodalitäten?

Der Verteidiger schüttelt heftig mit dem Kopf. Man habe seiner Mandantin damals gesagt, "dass alle Behandlungen erstattungsfähig" seien. Sie sei "von korrekten Abläufen in der Klinik" ausgegangen und habe "zu keinem Zeitpunkt betrügen" wollen. Zudem hätten psychisch kranke Menschen "keinen Sinn für Abrechnungsprobleme". Selbst wenn seiner Mandantin beim Aufnahmegespräch zum Antritt der Therapie irgendetwas von irgendwelchen umgebuchten Abrechnungen erzählt und sie somit – wie vorgeworfen – eingeweiht worden wäre, hätte die Patientin das wegen ihrer Krankheit in diesem Moment gar nicht erfassen können.

Verteidiger: Ermittlungen haben seiner Mandantin "psychisch zugesetzt"

Der Verteidiger gibt zudem in seiner verlesenen Erklärungen Einblicke in das Seelenleben seiner Mandantin: Als die Ermittlungen begannen, habe das der immer noch angeschlagenen Frau erneut "massiv psychisch zugesetzt". Der damalige Klinikaufenthalt habe im Grunde gar nicht geholfen, sondern alles noch viel schlimmer gemacht – bis zum heutigen Tag der Verhandlung.

Wie genau in der Klinik gearbeitet und abgerechnet wurde – scheinbar ließ sich das auch in vielen vorangegangenen Prozessen nie richtig aufklären. Es gebe von allen Beteiligten "nur schwammige Angaben", so der Verteidiger. Dass vor diesem unklaren Hintergrund von der Staatsanwaltschaft einfach massenhaft ehemalige Patienten angeklagt würden, sei nicht nachvollziehbar. Es sei kaum vorstellbar, dass beim allerersten Gespräch dem Patienten von der Klinikleitung gesagt werde, dass man dessen Kasse betrügen werde.

"Machenschaften der Klinik"

Zumal die meisten Patienten Beamte waren, auch Polizisten – die Gaunereien hätten also recht schnell auffliegen müssen. Die falschen Abrechnungen seien "alleine die Machenschaften der Klink" gewesen, so die Verteidigung. Auch die Staatsanwaltschaft musste eingestehen, dass die Angeklagte wohl eher "nichts gewusst" habe. Der Freispruch ist somit am Ende reine Formsache.

Für die Lehrerin ist es viel mehr: Für sie ist es das Ende eines vierjährigen Martyriums, in dem sie sich letztlich nie sicher sein konnte, ob nicht sogar ihr Beamtenstatus in Gefahr ist. Wie es um die unzähligen anderen Verfahren gegen ehemalige Patienten bestellt ist, blieb unklar.