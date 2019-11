Wenn Musik und Feuerzangenbowle ins Herz treffen

Ein Feuerzangenbowlenkonzert mit dem Geiger Florian Meierott und dem Pianisten Rudolf Ramming findet am Samstag, 30. November, um 16.30 Uhr auf der Vogelsburg statt. Was er genau vor hat, verrät der Kitzinger Geiger im Interview.

Florian Meierott: Ich spiele mit meinem Freund und Pianisten Rudi Ramming Stücke, die die Leute in der kalten und dunklen Winterzeit wärmen und positiv stimmen sollen. Dazu wird der berühmte Film ohne Ton gezeigt. In der Pause gibt es Feuerzangenbowle. Das wärmt dann noch von innen.



Nach meinem Motto "Ich spiele nur in Konzerten, zu denen ich auch privat gehen würde“ suchen meine Frau und Managerin Verena und ich immer Konzepte, die Lebensfreude und positive Energie schaffen. Meine Frau war dafür sofort im wahrsten Sinn des Wortes entflammt.

Meierott: Die Geschichte spielt zu Beginn des letzten Jahrhunderts in einer Kleinstadt. Mit all ihren liebevoll beschriebenen Charakteren ist sie ein Meisterwerk – ein Stück heile Welt, so ähnlich wie wir es in Kitzingen heute noch haben. Bei den Liedern kommt einem sofort „Ich brech' die Herzen der stolzesten Frauen“ in den Sinn.

Meierott: Ich persönlich trinke lieber trockene Weine. Während des Konzerts werde ich mich mit Alkohol zurückhalten – es soll ja für die Anderen schön sein!

Meierott: Nicht erst Schopenhauer hat festgestellt, dass Musik uns direkt ins Herz trifft. Jeder kann beim Hören eine Auszeit vom Alltag nehmen. Forschung beweisen einen positiven Einfluss von Musikhören auf die Gesundheit.

Meierott: Sie gehört zu den magischen Orten Frankens. Auf der Aussichtsplattform über den Weinbergen durften wir vor kurzem unseren Hochzeitstag feiern.

Meierott: Vielleicht das Sonnenaufgangskonzert in Kloster Bronnbach, mit Werken von Mozart inmitten der Natur.

Meierott: ...daran ist meine Frau nicht ganz unschuldig. Aber es gibt auch professionelle Aspekte an dem Projekt: Virtuosen wie Paganini oder Liszt haben zu allen Zeiten berühmte Hits ihrer Zeit bearbeitet und in ihre klassischen Konzerte eingefügt. Zudem ist mein Thema immer: Brücken zur Klassik bauen.

Meierott: Natürlich steht im Beethovenjahr der Meister oft auf dem Programm.

Meierott: Die kommen immer aus dem prallen Leben. Ich möchte Lebensfreude und Kraft durch die Musik den Menschen mitgeben.

Meierott: ...Geige spielen auf einer Skipiste. Da muss ich heute noch drüber schmunzeln.

Meierott: Im November 2020 werde ich die „Internationalen Kitzinger Kammermusiktage“ ins Leben rufen, zu denen wir namhafte Musiker aus dem In- und Ausland zu Gast haben.