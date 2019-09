Wenn Bernhard Hoëcker zum Honecker wird

Wie der Comedian Bernhard Hoëcker tickt? Etwa so: Er legt alles auf sämtliche Prüfsteine, mariniert, dreht, seziert und wendet die Dinge sodann auf seinem Geistesgrill. Überzeugen kann man sich davon in seinem sechsten Soloprogramm "Morgen war gestern alles besser", mit dem er am Samstag, 21. September, in Mainbernheim zu Gast ist.

Bernhard Hoëcker: Auf, welch Überraschung, zwei Stunden Hoecker am Stück. Ich alleine auf der Bühne teile meine Gedanken mit den Zuschauern und komme mit ihnen ins Gespräch.

Hoëcker: Dass wir wohl auch morgen sagen werden: Damals war alles besser. Da wir heute schon im morgigen Damals leben, sollten wir den Tag genießen, er ist ja eh besser als das Morgen.

Hoëcker: Hoecker, Honecker, Höcker. Das ganze dann noch wahlweise mit oder ohne c.

Hoëcker: Das ist ein griechisches Lautzeichen. So trennt man die beiden Vokale sprachlich voneinander. Ich habe das von meinem Vater übernommen, der das in seinem Griechisch-Unterricht kennengelernt und dann auf seinen Namen angewendet hat.

Hoëcker: Ich bin kein Weinkenner, ja noch nicht mal Weintrinker. Insofern wäre jede Aussage vermessen. Aber ich denke, es ist der beste Wein, den man sich vorstellen kann.

Hoëcker: Ich bin ja oft dort unterwegs und immer wieder stelle ich fest, dass hier unfassbar nette Menschen leben. Ich mag das Gemütliche, das Natürliche, das Herzliche.

Hoëcker: Kommet und höret und vor allem: erzählet. Ich bin ja sehr neugierig und will auch was von den Leuten vor Ort erfahren.

Hoëcker: Nein. Es ist einfach die Mischung aus interessanten Fragen, spannenden Antworten, Alltagshilfen und den unterhaltsamen Versuchen, die Antwort zu erraten. Dazu ein charmanter Moderator, der die tollen und vielfältigen Gäste immer gut aussehen lässt.

Hoëcker: Genial daneben. Beide sind sich ähnlich und ich mag Hugo, Hella und Wigald.

Hoëcker: Ich bin viel öfter im Norden als im Süden. Da ich Berge und Wälder liebe, freue ich mich deshalb sehr auf Mainbernheim.

Karten gibt es an der Abendkasse, bei Lebensmittel Fuchs und im Café Bärenstark in Mainbernheim sowie in der Buchhandlung Schöningh in Kitzingen am Marktplatz.