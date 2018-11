Weniger Zuschuss für den Kindergarten, als gedacht

Der vorgesehene Neubau des Kindergartens in Abtswind wurde im Gemeinderat diskutiert. Etwas ernüchtert wirkten die Räte schon, als Bürgermeister Jürgen Schulz den Bescheid der Regierung über die Zuwendungen für die geschätzten Baukosten von 1,55 Millionen Euro vortrug. Laut der Berechnung seien 1,18 Millionen Euro förderfähig, der Fördersatz wurde mit 22,3 Prozent festgelegt. Also erhält Abtswind insgesamt 377 000 Euro, wovon 127 000 Euro vom Freistaat Bayern kommen und 250 000 Euro vom Bund.

Gehofft hatten die Abtswinder auf eine Förderung von 45 Prozent der Kosten. "Davon sind wir ausgegangen, dass es nur 22,3 Prozent werden, konnten wir nicht abschätzen", gab Kämmerin Christine Volk zu. Die geringere Unterstützung liege an der gesunden Finanzlage der Gemeinde, sagte Bürgermeister Schulz. Abtswind wurde wegen seiner hohen Steuerkraft so eingestuft, die Abtswinder stehen hier an zweiter Stelle im Landkreis Kitzingen.

Um nun die Ausschreibung zu starten, müsse die Gemeinde dem Vertrag mit dem Staat unterschreiben, oder eben den Bau zurückstellen und auf ein neues Förderprogramm warten, nannte Bürgermeister Schulz die Varianten. Die Gemeinderäte hatten eine klare Meinung dazu. Auf das nächste Förderprogramm warten, sei gewagt, dann gebe es vielleicht noch weniger, gab Ratsmitglied Jürgen Bünnagel zu bedenken. Zudem müsste man für den Fall des Verzichts noch einmal in den alten Kindergarten investieren, denn dort müsste unter anderem eine Nottreppe eingebaut werden. Das koste auch Einiges.

Für Thomas Göllner war die Sache klar. Geld ins alte Gebäude zu stecken, sei nicht ratsam. Die Gemeinde sei gerade dabei, ein Baugebiet mit 25 Plätzen zu schaffen. Damit zögen junge Familien und auch Kinder in den Ort, also neu bauen, meinte er. Bürgermeister Schulz unterstütze das mit dem Hinweis, dass der Kindergarten bereits jetzt schon "am Anschlag ist. Wir sind überbelegt."

Einstimmig votierte das Gremium für den Neubau mit 22,3 Prozent Zuschuss. In dem Zusammenhang wies Kämmerin Christine Volk darauf hin, dass die Gemeinde nun eben bei ihren Investitionen in nächster Zeit langsamer machen müsste. "Das sind eben 500.000 Euro, die uns im Haushalt fehlen", meinte sie zum niedrigeren Zuschuss.