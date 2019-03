Wenig Nachwuchs bei der Rüdenhäuser Feuerwehr

Großes Lob für die Feuerwehr Rüdenhausen bei der Hauptversammlung der Wehr am Samstagabend im Gasthaus Lehner. Bürgermeister Gerhard Ackermann, Kreisbrandinspektor Günter Wilhelm und Kreisbrandmeister Christian Aschermann lobten die Einsatzbereitschaft und den Zustand von Gerätehaus und Fahrzeugen. Norbert Bergmann wurde eine besondere Ehre zuteil: Er wurde unter dem langanhaltenden Beifall zum Ehrenmitglied ernannt.

Vereinsvorsitzender Dieter Hüßner erinnerte in der Laudatio daran, dass Bergmann im September 1972 in die Feuerwehr eintrat und 46 Jahre als Aktiver in ihren Reihen stand. Von 1980 bis 1984 war er Schriftführer des Vereins und von 1996 bis 2002 dessen Vorsitzender. "Unter seiner Führung wurde das 125-jähriges Bestehen der Rüdenhäuser Feuerwehr drei Tage lang großartig gefeiert", hob Hüßner einen der Höhepunkte in der Historie der Wehr hervor. Neben Urkunde gab es für das neue Ehrenmitglied einen Geschenkkorb. "Es war eine tolle Zeit und ich habe es nie bereut, zur Feuerwehr zu gehen", sagte der Geehrte.

Dringend benötigt: Atemschutzgeräteträger

Hüßner ging im Jahresrückblick auf traditionelle Veranstaltungen wie Feuerwehrball, Kameradschaftsabend und den Herbstmarkt ein. Als "historisches Ereignis" bezeichnete er den Gewinn des Pokals beim Vereinspokalschießen, den die erste Mannschaft der Feuerwehr zum ersten Mal gewann. Mit Beifall wurden auch die Berichte von Schriftführerin Miriam Kopp und Kassier Ludwig Dürr aufgenommen, der einen positiven Jahresabschluss vermeldete. Dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt.

Kommandant Steffen Ackermann berichtete von zwölf Übungen im Bereich technische Hilfeleistung und Löschwesen und von 13 Einsätzen vom Garagenbrand bis hin zum schweren Verkehrsunfall. Etwas außergewöhnlich in dem extrem trockenen Jahr 2018 drei Hochwassereinsätze am 9. Und 11. Juni. Bei der Besichtigung der Wehr bemängelte die Feuerwehr-Landkreisführung, dass es zu wenige Atemschutzgeräteträger in Rüdenhausen gibt. Deshalb appellierte Ackermann mehrmals während der Versammlung an die Aktiven gab, diese wichtige Aufgabe auf sich zu nehmen. "Denn heutzutage ist kaum noch ein Einsatz ohne Atemschutz möglich", betonte der Kommandant. Die Wehr benötige deshalb auch dringend einen Verantwortlichen für den Atemschutz, so der weitere Aufruf des Kommandanten, der sich auch eine bessere Beteiligung bei den Veranstaltungen wünschte.

Ist eine Kinderwehr die Lösung?

Jugendwart Jochen Schwemmer bedauerte, dass derzeit nur fünf Jugendliche für den Dienst in der Feuerwehr bereit sind. "Es ist nicht leicht, Jugendliche für die Feuerwehr zu begeistern, weshalb wir wieder einmal eine Werbeaktion durchführen sollten". Von der Jugendabteilung in die Reihen der Aktiven wurden Stefan Steinberger und Justin Collins aufgenommen, Simon Koos wurde als "Quereinsteiger" mit viel Beifall begrüßt. Bürgermeister Ackermann freute sich über den "Topzustand" des Gerätehauses und die Anschaffung von zwei neuen Fahrzeugen, "die die Leistungsfähigkeit unserer Wehr unterstützen". Er rief dazu auf, Werbung für die Feuerwehr zu machen, um damit auch den Atemschutz tagsüber zu gewährleisten. Kreisbrandinspektor Wilhelm zeigte sich überzeugt, "dass die Einsätze in Zeiten zunehmend extremen Wetters nicht weniger werden". Er regte an, sich auch Gedanken zu einer Kinderfeuerwehr zu machen, wie sie schon in einigen Gemeinden eingerichtet wurde.

Einstimmiger beschlossen wurde eine Beitragsanpassung, die so aussieht, dass passive Mitglieder nun einen Jahresbeitrag von zwölf Euro zahlen und fördernde Mitglieder mit einem jährlichen Obulus von 30 Euro dabei sind.