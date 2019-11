Schwarzenberg vor 1 Stunde

Weltmusik im großen Ahnensaal

Musik zwischen Gypsy und Weltmusik erklingt am Samstag, 9. November, beim letzten Schwarzenberger Schlosskonzert in diesem Jahr. Laut einer Pressemitteilung ist die Akustik-Swing-Formation „Inswingtief“ zu Gast. Die vier erfahrenen Musiker Stefan Degner (Jazzgitarre), Thomas Buffy (Violine), Felix Leitner (Gesang, Gypsy Gitarre) und Sabrina Damiani (Kontrabass) bereichern sich gegenseitig und spielen mit Lässigkeit über Stilgrenzen hinweg, heißt es. Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Ahnensaal. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Buchhandlung Meyer in Scheinfeld sowie im Internet unter www.schwarzenberger-schlosskonzerte.de