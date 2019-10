Volkach vor 54 Minuten

Weltladen ist in neue Räume gezogen: Kostproben

Der Volkacher Weltladen zieht in neue Räume. Ab Dienstag, 1. Oktober, gibt es faire Produkte in der Spitalstraße 21. In der Eröffnungswoche hat der Laden durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag bis 13 Uhr.