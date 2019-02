Weltgebetstag mit Live-Übertragung

In Hellmitzheim wird am Freitag, 1. März, um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Tischgemeinschaft gefeiert und live übertragen. So kann die Tischgemeinschaft an anderen Orten fortgesetzt werden. Eine weltweite Gebetsgemeinschaft, die bisher wenig digital sichtbar war. Dieses Jahr wird das anders, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Projektstelle KircheDigital der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) sorgt für einen Livestream im Internet. Im Mittelpunkt des Gottesdienstentwurfs aus Slowenien steht dieses Jahr eine Tischgemeinschaft. Dies teilt Pfarrerin Christine Kern mit.

Die Übertragung ist so gestaltet, dass Gemeinden an anderen Orten die Tischgemeinschaft fortsetzen können. Wenn Beamer und Leinwand an der Stirnseite einer langen Tafel stehen, setzt sich diese fort in die Kirche in Hellmitzheim. Der Weltgebetstag wird so an diesem Abend ein auch erlebbar weltweites Geschehen.

Auch die Kommunikation aller feiernden Gemeinden untereinander ist möglich. Als Rückkanal wird eine Social Wall eingerichtet, die Posts auf Twitter und Instagram für alle sichtbar macht und für gemeinsames Nachdenken und Beten genutzt werden kann. Die Live-Übertragung ist auf youtube im Channel von @bayernevangelisch. Gemeinden können dieses Angebot in ihre eigene Weltgebetstagsfeier am 1. März mit einbauen oder auch ganz auf eine eigene Vorbereitung verzichten. Ein weltweites Geschehen kommt via Live-Übertragung auch an andere Orte.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum gemeinsamen Beisammensein mit slowenischen Kostproben ins Gemeindehaus eingeladen.