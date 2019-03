Welcher Vogel singt denn da?

Es gibt viel zu beobachten, in der Gartenanlage und im Gebüsch am Bach im Kindergarten Alemannenstraße. Eichhörnchen turnen durchs Geäst, Enten schwimmen im Bach und es sind viele heimische Singvögel zu sehen. Oft stehen die Kinder am Fenster und beobachten die Tierwelt. Nach dem Prinzip der Partizipation wurde dieses Interesse von den Erziehern aufgegriffen.

Eine Kollegin hatte den Kontakt zum Landesbund für Vogelschutz in Bayern hergestellt. Und so war dieser zu Gast in der Einrichtung. Anhand von Bildkarten zeigten Martina Sagmeister und Janina Kempf den Vorschulkindern verschiedene Vogelarten. Die Kinder durften erzählen, welche Vögel sie bereits kennen. Dabei staunten die Erwachsenen über das große Wissen der Kindergruppe. Besonders Eindruck hinterließen die Vogelpräparate zum Anfassen bei den Kindern. Nach dem gemeinsamen Anhören von Vogelstimmen gab es zum Abschluss eine besondere Aktion: mit Hilfe von mitgebrachten Astgabeln und Joghurtbechern, stellten die Kinder zusammen mit den Damen vom LBV aus Rosinen, Pflanzenfett und Sonnenblumenkernen Vogelfutter her.