Welchen Weg nach Kitzingen soll Wiesenbronns Abwasser nehmen?

Bei der Haushaltsvorberatung für 2019 zusammen mit VG-Kämmerin Antje Teutschbein ging es in der Sitzung des Wiesenbronner Gemeinderats am Dienstagabend auch um die Berechnung für die Trasse des Abwasseranschlusses an die Kitzinger Kläranlage. Das Wasserwirtschaftsamt fordert eine Vergleichsstudie für die Trasse über Großlangheim oder über Rödelsee, da dann in Fröhstockheim angeschlossen und das Abwasser nach Kitzingen transportiert werden könnte. "Falls die Größenordnung passt, könnte in Fröhstockheim angeschlossen werden, zumal wir aufgrund unserer Teiche das Abwasser dosiert abgeben können", meinte Bürgermeisterin Doris Paul dazu.

Im Haushaltsprogramm steht auch der Wettbewerb für das geplante Multifunktionshaus neben dem Rathaus. Die Bürgermeisterin kündigte an, dass es am Montag das erste Treffen der Preisrichter geben und dann die Ausschreibung erfolgen werde. Der Wettbewerb wird auch auf das Vorhaben auf dem Platz gegenüber dem Krämerladen ausgedehnt, auf dem ein barrierefreies Mehrgenerationenhaus entstehen soll. Als Vorgabe haben Studenten der Uni Würzburg den Platz verplant und Modelle entwickelt, die bei der Bürgerversammlung am 22. März vorgestellt werden, kündigte die Bürgermeisterin an.

Die Kirchengemeinde hat die ehemalige Schule gekauft und plant einen Umbau, weshalb auch Parkplätze notwendig werden. Da der Platz hinter der Mauer nördlich der Kirche der Gemeinde gehört, besteht die Möglichkeit, diesen als Parkplatz zu nutzen, falls die Zufahrt über den Privatgrund des Weinguts Fröhlich möglich ist. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass die Gemeinde ein Geh- und Fahrtrecht "alte Schule" hat, aber auch für die Instandsetzung des Weges zuständig ist. Der Weg wird derzeit von den Betreuern unbegleiteter junger Asylbewerber genutzt, teilte die Bürgermeisterin mit. Reinhard Hüßner beantragte, das Geh- und Fahrtrecht auf rechtliche Füße zu stellen, was einstimmig befürwortet wurde. Die Bürgermeisterin machte den Vorschlag, die Mauer aufzubrechen, um Parkplätze anlegen zu können. Dazu müsse erst geklärt werden, ob die Mauer entfernt werden könnte, weshalb noch ein Treffen mit Vertretern des Kirchenvorstands stattfinden werde, kündigte sie an.

Die Kirchengemeinde stellte den Antrag auf Zuschuss zur Sanierung der alten Schule, da sie das Untergeschoss nutzt und Umbauarbeiten notwendig sind. In den Haushalt wurden 15 000 Euro als mögliche Förderung eingestellt "und falls die Straße zu den eventuellen Parkplätzen auf die Gemeinde zukommt, dann müsste noch mehr investiert werden", kündigte die Bürgermeisterin an. Zwischen 120 und 150 Tonnen Klärschlamm muss die Gemeinde entsorgen lassen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 112,50 Euro pro Tonne "und es ist nicht leicht, jemand zu finden, der den Schlamm entsorgt, es wird auch noch eine Analyse notwendig", sagte die Bürgermeisterin dazu.