Kitzingen vor 27 Minuten

Welchen Beruf soll ich ergreifen?

Mehr als 700 angemeldete Schülerinnen und Schüler wollen es am Freitag wissen: Welcher Beruf passt zu mir? Die Antworten liefern die Berufsinformationstage im Kitzinger Technologiepark ConneKT. Am Freitag bei der Eröffnung wurde das Infomaterial bereits kistenweise weggetragen, an diesem Samstag geht es von 9 bis 14 Uhr weiter. Insgesamt warten 75 Aussteller, die über 150 Ausbildungsberufe informieren, auf mögliche neue Mitarbeiter. Die Messe zeigt damit die nahezu das gesamte Spektrum an Ausbildungen, die von Unternehmen im Kitzinger Land angeboten werden. bieten. Dieser Samstag steht allen Besuchern offen, der Eintritt ist frei.