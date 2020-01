Welche Fragen haben Sie an die Kitzinger OB-Kandidaten?

Am Mittwoch, 22. Januar, findet ab 19 Uhr das Wahlforum der Main-Post mit den Kitzinger OB-Kandidaten im Katholischen Dekanatszentrum statt. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr an der Abendkasse. Die Main-Post wird den Abend ab 18 Uhr in einem Liveticker auf www.mainpost.de/kitzingen im Internet übertragen, so dass Interessierte auch auf diesem Wege dabei sein können.

Den Fragen der Moderatoren und des Publikums stellen sich: Stefan Güntner (CSU), Peter Hauck (parteilos), Manfred Paul (SPD), Uwe Pfeiffle (FW-FBW), Andrea Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) und Bianca Tröge (ÖDP).

Auch das Publikum kann beim Wahlforum Fragen an die Kandidaten stellen. Wer vorab Fragen einschicken möchte, schreibt per E-Mail an redaktion.kitzingen@mainpost.de oder per Post an Main-Post, Lokalredaktion, Luitpoldstraße 1, 97318 Kitzingen.

Größere Hallen stehen für das Wahlforum in Kitzingen nicht zur Verfügung. Für die Florian-Geyer-Halle bestehen zu hohe Auflagen, andere Hallen bieten maximal 199 Plätze oder fallen – weil für sportliche Nutzung reserviert – ganz aus. Einen denkbaren Umzug des Wahlforums mit den Kitzinger OB-Kandidaten in große Hallen im Umland hat die Redaktion als nicht sinnvoll verworfen.