Welche Böden Stauden lieben

Vier Jahre dauerte der von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) angelegte Versuch über Staudenpflanzungen auf verschiedenen Substraten. Auf ca. 500 Quadratmeter nentlang der Volkacher Straße wurden fünf verschiedene Substrate in zehn Probeflächen getestet, heißt es in einer Mitteilung.

Ziel des Projektes war, die Entwicklung pflegeleichter und dennoch attraktiv blühende Staudenmischpflanzungen, die seit 1993 einer der Forschungsschwerpunkte der Abteilung Landespflege sind. Im Verbund mit Forschungseinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden Pflanzrezepte entwickelt, die ohne viel Aufwand nachgepflanzt werden können und immer gelingen. Diese Staudenmischpflanzungen blühen fast durch das ganze Jahr.

Von den Praktikern wird immer wieder die Frage nach dem richtigen Boden oder Substrat gestellt, denn die beste Staudenmischung kann nicht funktionieren, wenn sie auf einen mit Unkräutern belasteten Boden gepflanzt wird. Der Versuch in Sommerach entlang der Volkacher Straße ging der Frage nach, welche Substrate wären eine gute und unkrautfreie Alternative.

Im Oktober 2018 wurde der Versuch offiziell abgeschlossen. Es folgt jetzt die statistische Auswertung der gewonnenen Daten, die dann bei den 51. Landespflegetagen in Veitshöchheim am 22. Januar 2019 veröffentlicht werden. Die Fläche ist in Bezug auf die weitere Pflege und Entwicklung jetzt von Dr. Philipp Schönfeld vom Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau der LWG an die Gemeinde Sommerach übergeben worden.