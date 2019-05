Weiterer Schritt in Richtung Parkplatz- Neubau

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Gemeinderat Sommerach am Montag zu bewältigen. So wurde allein zehn Bauanträgen das Einvernehmen erteilt.

Des Weiteren ging es um die Anerkennung der Entwurfsplanung für den Neubau des Parkplatzes am Schwarzacher Tor. Wie berichtet, hatten kürzlich in der Bürgerversammlung Landschaftsarchitekt Ralf Warm vom Kitzinger Landschaftsarchitektenbüro arc. grün und Architekt Dag Schröder (Schweinfurt) das Projekt näher vorgestellt. So soll am westlichen Ortseingang von Sommerach ein Parkplatz mit 60 Stellplätzen entstehen. Auf dem 4600 Quadratmeter großen Areal am Schwarzacher Tor fest eingeplant sind auch Toiletten, darunter ein behindertengerechtes WC, drei behindertengerechte Stellplätze, zwei E-Tanksäulen und E- Bike Ladestationen.

Nach Prüfung der Planinhalte für die Neuanlage des Parkplatzes am Schwarzacher Tor stimmten die Räte der mit der Regierung von Unterfranken abgestimmten Entwurfsplanung durch das Kitzinger Büro arc.grün am Montagabend zu. Aufgrund der Lage im Hochwasserbereich des Maines, so Bürgermeister Elmar Henke, muss nunmehr als nächster Schritt der wasserrechtliche Erlaubnisantrag beim Landratsamt Kitzingen eingereicht werden.

Wie Henke weiter informierte, muss die Pumpwerksteuerung für die Hebepumpeinrichtung in der Lindenallee erneuert werden. Aufgrund der Eilbedürftigkeit wurde der Auftrag bereits an den günstigsten Anbieter, nämlich der Fa. Umwelt- und Fluid- Technik (UFT) aus Bad Mergentheim zum Angebotspreis von 7310 Euro vergeben. Die Räte stimmten der Auftragserteilung nachträglich zu.

Ein Kanalanschluss bei einem Anwesen Am Leitersberg 4 ist in einem schlechten Zustand und auch der Gehweg in diesem Bereich ist beschädigt. Die notwendigen Arbeiten erledigt die die Gerolzhöfer Hoch- und Tiefbaufirma Müller zum Preis von 7150 Euro.

Keine Bedenken gegen die erste Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbe- und Industriegebiet "Sonnenberg" der Stadt Volkach hatten die Gemeindevertreter, die im Januar 2019 zum Vorentwurf der Bebauungsplanänderung Stellung genommen hatten.