Weitere Fälle: Briefwahlunterlagen im Doppelpack

Briefwahl ist einfach geworden. Entweder füllt man den Antrag auf der Benachrichtigungskarte aus. Oder, noch einfach: Mit dem Handy den Barcode einscannen. Fertig. Wenige Tage später sind die Wahlzettel im Briefkasten und man kann daheim in aller Ruhe schauen, wer denn da so alles zu Wahl steht und wie viele Stimmen so zu vergeben sind.

Weil's gar so einfach und bequem ist, nimmt die Briefwahl von Jahr zu Jahr zu. In Kitzingen beispielsweise gibt es am Wahlsonntag Mitte März 18 Wahllokalen – dazu kommen gleich zwölf Briefwahllokale. Bereits jetzt spricht die Stadt von einer "hohen Briefwahlbeteiligung", wie Pressesprecherin Claudia Biebl vergangene Woche betonte. Im Kitzinger Rathaus werden vermutlich gut 6000 Briefwahlunterlagen verschickt, in diesem Fall von den Mitarbeitern des Einwohnermeldeamtes.

Viel zusätzliche Arbeit also – und damit scheinbar auch eine gestiegene Fehlerquelle. So tauchten Anfang vergangener Woche in den sozialen Netzwerken Meldungen von doppelt verschickten Abstimmungszettel auf. Vier Fälle sollen es bisher sein. "Durch die hohe Versandmenge kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass versehentlich mehrere Briefwahlunterlagen in ein Kuvert gesteckt werden", hatte Biebl in ihrer Pressemitteilung um Verständnis gebeten.

Dass die Sache nicht auf die leichte Schulter genommen wird, zeigte sich dann am Donnerstag bei einer Dienstbesprechung aller Bürgermeister in Kitzingen. Landrätin Tamara Bischof nutzte die Gelegenheit, um noch einmal Genauigkeit einzufordern. Die Bürgermeister, so die Bitte der Landrätin, sollten doch ihre Mitarbeiter "sensibilisieren", ganz genau hinzuschauen.

Betrug ist nicht möglich

Der Tipp an die Briefwähler, die zu viele Zettel bekommen, lautet: Am besten die überzähligen Unterlagen sofort vernichten. Betrug sei nicht möglich, selbst wenn doppelt abgestimmt werden sollte. Speziell bei den Briefwahlunterlagen würde man beim Auszählen "akribisch darauf geachtet", dass alles passt. Befinden sich etwa in einem Stimmzettel-Umschlag mehrere Stimmzettel, werden diese sofort als ungültig aussortiert und nehmen damit nicht an der Auszählung teil, so die Mitteilung aus dem Kitzinger Rathaus.

Ganz so stimmt das allerdings nicht. Eine Nachfrage beim Landratsamt ergab, dass eine doppelte Abstimmung per Briefwahl nicht automatisch ungültig sei. Füllt ein Wähler etwa den Zettel für die Landratswahl doppelt aus und entscheidet sich jeweils für den gleichen Kandidaten, würde dies als eine Stimme zählen. Nur wenn unterschiedliche Kreuze gemacht würden, sei der Wählerwille nicht erkennbar und die Briefwahl damit ungültig, so die Aussage aus dem Landratsamt.