Weißweine überwiegen bei der Jungweinprobe

Bei der 19. Jungweinprobe im Rathaus in Mainstockheim standen am Samstag 18 Rebsorten mit 24 Weinen aus sechs Weingütern zur Auswahl. Weißweine des Jahrgangs 2018 überwogen, die Rotweine entstammten dem Anbaujahr 2017. Die jungen Weine zeichnen sich durch extrem viele Sonnenstunden aus. Zudem, so der Vorsitzende des örtlichen Weinbauvereins, Achim Bräunel, habe es am letzten Wochenende der Sommerferien 30 Liter pro Quadratmeter geregnet. Dies bezeichnete er als Glücksfall zugunsten noch besserer Qualität.