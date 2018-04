Weißer Sonntag in der Siedlung bei strahlendem Sonnenschein

Unter dem Thema „Mit Jesus in einem Boot“ erhielten in der Pfarrei St. Vinzenz in der Kitzinger Siedlung 19 Kinder am Sonntag die erste heilige Kommunion von Pfarrer Gerhard Spöckl. Bei strahlendem Wetter zogen laut einer Pressemitteilung folgende Kinder zur Erstkommunion in die St. Vinzenz Kirche: Alexander Blasel, Krystian Bogdziewicz, Veit Burger, Gina Burggraf, Vito Burggraf, Damiano De Luca, Mandy Hölting, Mihael Jelinic, Leyla Kächelein, Rihanna Kürbis, Mateusz Latuszek, Emilia Lenhart, Santino Lenhart, Fabio Lenz, Niklas Link, Lion David Lutz, Luis Melber, Lena Rakoczy und Benedikt Till.