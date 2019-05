Weißer Sonntag in Volkach: 22 Mädchen und Buben gingen am vergangenen Sonntag zur Ersten Heiligen Kommunion. Die Musik der Volkacher Kirchenband sowie die veilfältigen Aufgaben der Kommunionkinder während des Gottesdienstes begeisterten Kinder und Erwachsene.

Die diesjährige Kommunionspende der Kinder geht an an den Verein „dedunu“ aus Iphofen für ein Waisenhaus in Sri Lanka. Mit dabei waren auch die Kommunionkinder aus Astheim, ein Mädchen aus Eichfeld sowie ein Mädchen aus Fahr.