Weißer Sonntag in Stadelschwarzach

In der Pfarreiengemeinschaft Kirchschönbach, Stadelschwarzach, Wiesentheid wurde heuer wieder mal am Weißen Sonntag, direkt zeitgleich, in Stadelschwarzach und Wiesentheid das Fest der ersten heiligen Kommunion gefeiert. Die engagierte Unterstützung der Münsterschwarzacher Benediktiner-Pater machte dies möglich.

In Stadelschwarzach gingen 18 Kinder zum ersten mal an den Tisch des Herrn, wo der Festgottesdienst von Pater Philippus und Diakon Uwe Rebitzer zelebriert wurde. Musikalisch gestaltet war der Tag von der Blaskapelle Stadelschwarzach, Christina Weiß (Gesang & Piano) und Bernd Reitwiesner an der Orgel.

Erstkommunion feierten:

Franz Braun, Toni Iller, Philipp Kess, Anton Rössert, Mira Wenzel, (Laub), Finn Elflein, Ole Häusner, Jonas Köhler, Samuel Torz (Prichsenstadt), Jan Buchinger, Ella Linz, Alexander Mandel, Andreas Röll-Bieber (Stadelschwarzach), Luca Eck, Johann Huscher (Kirchschönbach), Leon Liguori (Neudorf), Klara Biegner (Neuses am Sand), Milena Kerscher (Altenschönbach) .