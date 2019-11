Schernau vor 1 Stunde

Weinwanderung mit Sagen, Mythen und Dettelbacher Weinen

Umgeben von Weinbergen liegt das historische Dettelbach direkt am Main. Ein Ort voller Geheimnisse, Sagen und Mythen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf Einladung des CSU-Ortsverbandes der Initiative Dettelbach begaben sich 50 Interessierte zusammen mit Dieter Ofenhitzer, Ministerialrat am Landwirtschaftsministerium, auf die Spuren dieser "Geheimnisse". Ausgestattet mit guten Tropfen vom Winzerhof Hermann Göb, Weingut Knauer und Winzer Stefan Sauer marschierten sie bei herbstlichen Wetter über die Weinbergswege. Die Tour endete in der Probierstube von Hermann Göb in Dettelbach.