Weinprinzessin Lisa I. regiert jetzt am Tannenberg

Der Iphöfer Stadtteil Nenzenheim hat mit Lisa I. eine neue Weinhoheit. In einer beeindruckenden Feierstunde setzte die bisherige Weinhoheit Ann-Kathrin I. die Krone ihrer Nachfolgerin Lisa Belz aufs Haupt.

Bürgermeister Josef Mend versicherte Im Namen der Stadt, Ann-Kathrin habe ihre Arbeit mit Klasse ausgefüllt. In Franken gebe es intakte Landschaften, ein Franke jedoch könne nicht immer den Wert seiner Umgebung erkennen, schätzen und schützen.

Dass Weinprinzessinnen diese Werte repräsentieren und bei ihren Einsätzen in die Welt hinaus tragen, werde vielfach als selbstverständlich hingenommen. An den Einsatz von Freizeit denke dabei niemand. Umso größer sei die Anerkennung, die man aussprechen müsse.

Rückblick auf das Jahr als Weinprinzessin

Als Geschäftsführerin des Weinparadies Franken versicherte Kerstin Kloha, die Weinhoheit sei mit natürlicher Ausstrahlung unterwegs gewesen. Zum Weinparadies-Jubiläumsjahr kündigte sie zahlreiche Veranstaltungen wie kostenlose Gästeführungen im Mai 2020 an.

Vor einem Jahr war Ann-Kathrin erwartungsvoll in ihre Amtszeit gestartet und schilderte in ihrem Rückblick, wie das Jahr unerwartet schnell verging und sich ein erlebnisreicher Höhepunkt an den nächsten reihte.

Trotz 85 Terminen habe die Amtszeit einfach nur Spaß gemacht. Die spannenden 364 Tage mit kleinen Abenteuern im Leben seien eine einfach perfekte Zeit gewesen, die sie als den Sommer ihres bisherigen Lebens sehe.

Nach einer Bilderpräsentation mit unzähligen Glanzlichtern erntete sie den stehenden Beifall der Gäste, Winzer, Freunde und Kolleginnen, mit denen sie immer wieder unterwegs war und mit denen Freundschaften entstanden.

Heimatort über die Ortsgrenzen hinaus repräsentiert

Der Vorsitzende des Weinbauvereins Alexander Hansch versicherte, Ann-Kathrin habe ihren Heimatort weit über die Ortsgrenzen hinaus repräsentiert. Für die Nachfolgerein Lisa hatte das lange Warten zu später Stunde ein Ende und sie bekam die Krone aufs Haar gesetzt.

Lisa Belz studiert für das Lehramt an Gymnasien und freute sich schon auf ein Jahr als Weinprinzessin, seit sie in den Kindergarten ging und am Festzug zur Eröffnung des Weinfestes mitlaufen durfte. Als ihre große Schwester Carolin die Krone trug, reifte der Wunsch, einmal selbst Weinprinzessin zu sein und den Weinbauort zu repräsentieren.

Die Feierstunde im Feuerwehrsaal in Nenzenheim wurde von Friedrich Nagel musikalisch gestaltet.