Weinprinzessin Alina gibt die Krone ab

Nach zwei Jahren Amtszeit gibt die Volkacher Weinprinzessin Alina Wiederer die Krone an ihre Nachfolgerin Katharina Schmitt aus Volkach weiter. Das teilt der Touristinformation mit. Die Bevölkerung ist zur Verabschiedungs- und Krönungszeremonie am Freitag, 15. März, in der Mainschleifenhalle Volkach herzlich eingeladen. Der Abend wird nicht nur auf der Bühne, sondern auch kulinarisch erlebnisreich, heißt es in der Mitteilung. Der Weinbauverein Volkach präsentiert eine sechsstufige Weinprobe und einen Spezialitätenteller samt Dessert. Moderiert wird die Veranstaltung von der ehemaligen Fränkischen Weinkönigin und Deutschen Weinprinzessin Christina Schneider und Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger. Der Abend startet mit einem Secco-Empfang ab 18.30 Uhr. Tickets zu 25 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife unter Tel.: (09381) 40112.