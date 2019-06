Weinprinz Peter I. lädt zum Possermer Weingenuss

Ein neuer Prinz für Possenheim: Mit Peter I. wird laut einer Pressemitteilung in diesem Jahr ein neuer königlicher Vertreter des Weinfestes im Iphöfer Ortsteil Possenheim gekrönt. Erst seit 2013 gibt es im Ort überhaupt ein Weinfest. 2014 wurde zum ersten Mal ein Weinprinz als Symbolfigur des Possermer Weingenusses präsentiert. Ja, richtig gelesen: Ein Prinz, keine Prinzessin! Denn wenn schon andernorts dieses Amt traditionell fest in weiblicher Hand ist, so halten zumindest in Possenheim die Männer die Fahne hoch. Oder vielmehr das Weinglas. Gleichberechtigung geht eben auch andersrum.

Mit Peter I. wird nun der vierte Weinprinz gekrönt. Er folgt damit auf Weinprinz Simon I., der das Amt zwei Jahre mit viel Leidenschaft ausgefüllt hat. Simon repräsentierte den kleinen Ort mit rund 200 Einwohnernbei zahlreichen Weinfesten im gesamten Landkreis und war in der Riege der weiblichen Weinhoheiten eine gern gesehene Abwechslung.

Der 20-jährige Possenheimer Peter Hartmann bringt neben der Liebe zum Wein vor allem eine große Portion Begeisterung für seinen Heimatort Possenheim mit. Vor seiner Krönung beim Possermer Weingenuss am 15. Juni ist er voller Vorfreude: „Unser Possermer Weingenuss war für mich schon immer etwas ganz besonderes. Da wir Possenheimer noch nicht so lange ein eigenes Weinfest haben, ist die Begeisterung bei allen sehr groß. Wir freuen uns, dass sich das Fest in den letzten Jahren so gut etabliert hat und viele Gäste jedes Jahr wieder gerne zu uns kommen. Ich bin schon ein bisschen stolz, dieses tolle Weinfest nun als Possenheimer Weinprinz Peter I. vertreten zu dürfen.“

Eröffnet wird der Possermer Weingenuss am Samstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr in der Ortsmitte. Dann wird auch Weinprinz Peter I. gekrönt. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung startet der Weingenuss mit bester Stimmung. Die passende Musik dazu kommt in diesem Jahr von der Winzerkapelle Rödelsee. Zudem werden die Besucher mit kulinarischen Highlights verwöhnt: Weinfanswerden Spezialitäten der GWF und des Weinguts Wirsching (Iphofen) geboten. Als Prinzenwein wird es wieder einen ganz besonderen Tropfen geben. An unserer Sektbar gibt es frische Wein-und Sektkreationen und als Special einen eigenen „Weingenuss“-Cocktail. Aberauch die Biertrinker unter unseren Gästen werden mit Bieren der Brauerei Hofmann nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem und vielen weiteren Snacks ebenfalls bestens gesorgt.