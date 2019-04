Weinfranken ist in die Weinfest-Saison gestartet

Mit einem Sommerzeit-Rosé in der Hand stieß Weinprinzessin Ann-Kathrin Därr mit ihren Gästen auf das 42. Nenzenheimer Weinfest an und gab damit den Startschuss für das erste Weinfest der Saison in der Region. Fünf Tage lang können die Freunde des Weines die Tropfen aus dem Weinparadies Franken und zünftige Musik genießen. Als die Musiker vom Aalbachtal Express bei der Eröffnung am Freitag mit dem Festzug im Zelt ankamen, war dieses schon prall gefüllt.

Vorangegangen war ein Empfang im Gemeindehaus. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Landrätin Tamara Bischof, Bürgermeister Josef Mend und die Vorsitzenden der Weinbauvereine der Region mitsamt ihren Hoheiten, erlebten eine Weinprobe. Die Aalbachtaler brachten schnell im Zelt die Feierwütigen auf die Tische.

Am Dienstagabend laden die "Würzbuam" ins Festzelt. Am Mittwoch findet ab 10 Uhr zum letzten Mal ein Rockgottesdienst statt, bevor es bis in die frühen Abendstunden bei volkstümlicher Musik von der Blaskapelle Oberscheinfeld noch weitergeht. Mehr unter www.weinfest-nenzenheim.de.