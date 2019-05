Dettelbach vor 2 Stunden

Weinfranken Dettelbach zum Saisonabschluß im Breisgau

Für drei Tage waren die Mitglieder des 1. FCN Fanclub Weinfranken Dettelbach im Breisgau. Da der Abstieg des 1. FCN bereits vorher Bestand hatte, war neben dem Besuch des letzten Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg auch viel Kultur angesagt, wie der FCN Fanclub der Presse mitteilt. Einer Stadtführung durch Freiburg mit Besichtigung des Freiburger Münsters folgten noch eine Fahrt rund um den Kaiserstuhl und ein Besuch in Breisach. Ebenso stand eine Rundfahrt durch den südlichen Schwarzwald an. Darauf folgte eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn durch den Schwarzwald. Zum Abschluss begab sich der Fanclub noch zur Donauquelle nach Donaueschingen. Begeistert von den drei Tagen im Schwarzwald meldeten sich bereits für den nächsten Ausflug wieder 40 Clubfans an, obwohl der noch ins Ungewisse führt, heißt es am Ende der Mitteilung.