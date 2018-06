Weinfest begeistert französische Gäste

Mit zwei Chören waren die 53 Gäste aus der französischen Partnerstadt Prades (im Roussillon) für vier Tage nach Kitzingen gekommen und zeigten sich vor allem von der Gastfreundschaft und dem Weinfestbesuch begeistert. „Viele aus unserer Gruppe haben noch nie deutschen Boden erreicht“, sagte die Präsidentin des Prader Partnerschaftskomitees Annie-Michelle Kiel beim Freundschaftsabend im Ristorante Pomodoro e Basilico.

„Wir sind so begeistert von Kitzingen und der wunderbaren Einladung, dass wir das nächste Mal wohl mit 100 Leuten kommen werden“, scherzte Kiel. Die älteste Besucherin, die die rund 1300 Kilometer lange Busreise auf sich genommen hatte, war 88 Jahre alt. Außerdem mit dabei: Die beiden Chöre „Alegria“ und „Au Bon plaisir“ aus den Ortschaften Vernet-les-Bains und Los Masos bei Prades. Bei Auftritten im Gottesdienst der evangelischen Stadtkirche und während des Weinfestes am Sonntag ließen sie ihre Lieder erklingen. Zum Abschiedsabend hatten sie sogar das Frankenlied einstudiert. Darauf hin stimmte Oberbürgermeister Siegfried Müller spontan „Bruder Jakob“ an.

Beim Austausch der Gastgeschenke bekam der OB ein frisch gemaltes Bild mit der Ansicht von Vernet-les-Bains überreicht. Darauf auch der Prader Hausberg, der 2800 Meter hohe „Canigou“. Müller dankte den Organisatoren aus der Verwaltung und besonders Jocelyne Nicoly vom Freundeskreis der Partnerstädte sowie den Gasteltern für ihr Engagement. Im Rahmen des Aufenthaltes besuchten die Gäste auch Nürnberg und hatten Gelegenheit zur Kitzinger Stadtführung und Besuch des Schwimmbads„aqua sole“.