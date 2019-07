Buchbrunn vor 15 Minuten

Weinfest am Dorfbrunnen

Der TSV Buchbrunn lädt ein zum 27. Buchbrunner Straßenweinfest am 27. und 28. Juli. Rund um den Dorfplatz können die Besucher lokale Weine und Speisen genießen.Die neue Weinprinzessin Lena I. wird das Weinfest am Samstag um 19 Uhr gemeinsam mit dem Kitzinger Hofrat samt Gefolge eröffnen. Für musikalische Stimmung sorgen „Die Bibergauer“. Am Sonntag startet um 10.30 Uhr der Weinfestgottesdienst auf dem Weinfestgelände. Im Anschluss Mittagstisch und Festbetrieb. Ab 18.30 Uhr rockt die Band „The Buddys“ die Bühne.