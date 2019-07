Weinfest am Buchbrunner Dorfbrunnen

Das 27. Weinfest am Dorfbrunnen in Buchbrunn wurde am Samstagabend vom TSV-Vorsitzenden Hannes Kristmann, Weinprinzessin Lena I. und Bürgermeister Hermann Queck zu den Klängen der "Bibergauer" feierlich eröffnet.

Rund um den Dorfmittelpunkt wurde unter anderem der Gemeindewein "Alte Reben", Weine der Lage Buchbrunner Heißer Stein, die Eigenkomposition KummRei-Sprizz – ein Secco mit Erdbeersirup oder die alkoholfreie Sommersonne, speziell für Autofahrer, serviert.

Nach Weinfestgottesdienst und Mittagessen am Sonntag rockte die Band "The Buddys" am frühen Abend in den Festausklang.