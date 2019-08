Weinfest-Auftakt: Happyend nach Regengüssen

Ständig wiederkehrende Regenfälle machten den Auftakt des 71. Fränkischen Weinfests in Volkach an Mariä Himmelfahrt zu einer enormen Herausforderung für die vielen Helfer. Immer wieder galt es am Donnerstag, die Tische und Bänke zu säubern, um den Gästen eine trockene Plattform zu bieten. Als die Festwinzer und die Weinhoheiten der Region am Abend auf das Festgelände marschierten, hatte Petrus ein Einsehen und schloss seine Schleusen. Die Partymeile füllte sich von Minute zu Minute. Als die Band Heaven dann einheizte, trafen sich etwa 8000 weinselige Besucher zu Frankens größter Schoppenfete.

Mike Goodwin genoss das Finale des ersten Weinfesttags nach den nervenaufreibenden Regenfällen. Der neue Volkacher Ratsherr, der künftig im "Schichtdienst" mit den Ratsherren-Kollegen Werner Burger und Leo Wagenhäuser auf dem Weinfestplatz seine Runden dreht, meisterte seine Premiere-Touren mit Schoppenglas mit Bravour.

Im Mittelpunkt zu stehen, das schien der neuen Symbolfigur der Weinstadt sichtlich gut zu gefallen. Und unter dem Applaus der Besucherscharen neben der Volkacher Weinprinzessin Katharina Schmitt und dem charmanten Weinadel auf der Bühne zu stehen, dieses Gefühl wird er so schnell nicht vergessen.

Auch Katharina Schmitt betrat auf der großen Bühne des 71. Fränkischen Weinfests Neuland. Die selbstbewusste und sympathische Volkacherin hatte im März die Weinkrone von Alina Wiederer übernommen und jetzt ihren ersten großen Auftritt. "Dieses Weinfest ist schon immer ein Stück Heimat für mich", sagte die 20-jährige Weinhoheit bei der Eröffnung. Ihrem Motto "Wer die Wahrheit im Wein finden will, darf die Suche nicht beim ersten Glas aufgeben" folgten an diesem Abend aus ganz Europa angereiste Weinfreunde.

Sie durften sich auf eine kurzweilige und köstliche Schnuppertour durch die Erzeugnisse der heimischen Weinberge freuen. Zwölf gastfreundliche Festwinzer kredenzten an ihren Ständen rund um die Festwiese die Köstlichkeiten aus ihren Kellern. Hunger leiden musste kein Gast, stand doch ein riesiges Angebot an Speisen bereit. Currywurst, Schäufeli, Haxn und Pizza fanden reichlich Absatz. Fisch, Crèpes und Asiatisches rundeten die Breite Angebotspalette ab. Unterhaltsam ging es in der Kaffee-Lounge, in der Wein- und Bocksbeutelbar zu.

Breit gefächert war das musikalische Angebot am Feiertag. Die Fränkisch Swing Big Band begann beim Frühschoppen, die Püssensheimer Musikanten folgten am Nachmittag. Sie gaben auch beim Marsch der Festwinzer durch die Altstadt gemeinsam mit den talentierten Musikern des Jugendblasorchesters der Stadt Volkach beherzt den Ton an. Den Taktstock schwang Dirigent Armin Stawitzki.

An diesem heutigen Samstag steht die Münchner Stimmungskapelle Oh la la im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens. Die Band ist auf Deutschlands großen Volksfesten zuhause.

Das Weinfest dauert insgesamt sechs Tage und endet am Dienstag, 20. August, mit einem Beatabend.