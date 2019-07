WeinSeeLig beim Schöppeln an der illuminierten Schlossruine

Die Schlossruine werden die Veranstalter des Großlangheimer Weinfestes, das vom 19. bis 22. Juli stattfindet, noch aufwändiger in Szene setzen und auch bei der Auswahl der Bands für WeinSeeLig wagen sie Neues. Kulinarisch gibt es mit dem Rehbraten vom Patrizierhof ein zusätzliches Schmankerl. All das zeigt, dass sich die Macher des Festes rund um den Großlangheimer Wein nicht auf dem Erfolg der vergangenen Jahre ausruhen. Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern soll das Wein-Event über vier Tage ein unvergessenes Erlebnis am See werden.

Das Musikprogramm wird am Freitag die Partyband Volldampf, am Samstag die Großlangheimer Musikanten und am Sonntag die Band Smile gestalten. Auch kulturell ist einiges geboten: Das Sommerfest der Sängergruppe Kitzingen mit sieben Chören findet am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Festplatz am See statt. Um 14 Uhr folgt eine Dorfführung mit spannenden "Langemer Wirtshausgeschichten“. Den Auftakt am Sonntag macht der Festgottesdienst am See um 10 Uhr. Am Montag geht es weiter mit dem Familiennachmittag ab 14 Uhr. Am Abend drehen die Partyräuber zum Abschluss auf.