WeinKunstRotation geht in die sechste Runde

Vier Anlaufstationen mit vier Kunsterlebnissen und vier Winzerpräsentationen – in dieser Kurzform lässt sich die WeinKunstRotation 2019 in Volkach stichpunktartig beschreiben. 120 Teilnehmer haben die Chance, am Samstag, 13. April, ab 17 Uhr mit von der Partie zu sein. Gastgeber sind der Rotary-Club Volkach-Gerolzhofen und die Touristinformation Volkacher Mainschleife.

Über 10 000 Euro sind in den vergangenen Jahren durch die WeinKunstRotation in Volkach für gute Zwecke gesammelt worden. In diesem Jahr geht der Erlös an die Grund- und Mittelschule Volkach, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristinformation.

Das rund dreistündige kulturelle Genussprogramm hat 2019 viel Neues zu bieten. Mit den beiden Gästeführerinnen Martha Gehring und Christa Volk erkunden die Teilnehmer die Mainschleife und genießen die Aussicht. Pianist Marco Wolf wird die Gäste mit Klaviermusik begeistern. Annett Kunath-Zeh zeigt, wie man Tanzen richtig erleben kann. Conny Hügelschäffer wird seine geschichtsträchtige Weinetiketten-Druckerei öffnen.

Bei allen vier Stationen präsentiert jeweils ein Winzer mittels Weinverkostung sein Weingut. Mit von der Partie sind die Weingüter Rainer Sauer (Escherndorf), Zur Schwane (Volkach), Andreas Braun (Volkach) und das Weingut Römmert (Volkach). Das Finale für alle Teilnehmer wartet ab 20 Uhr im historischen Schelfenhaus. Dort gibt es ein fränkisches Brotzeit-Buffet und die Gäste haben nochmals die Gelegenheit, mit den Winzern und Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Karten sind ab sofort für 48 Euro pro Person in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Tel.: (09381) 40112, nur im Vorverkauf erhältlich. Im Preis sind alle künstlerischen Programmpunkte, eine vierstufige Weinprobe, Gebäck und das Fränkische Brotzeit-Buffet (ohne Getränke) enthalten.

Die Teilnehmer treffen sich um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Volkach. Von dort aus startet die Reise, in Kleingruppen eingeteilt, zu den einzelnen Stationen. Jede Gruppe absolviert alle vier Stationen.

Informationen zur Veranstaltung gibt es auch im Internet unter www.volkach.de