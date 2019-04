Eifrig geprobt wird derzeit bei den Laienschauspielern in Sommerach. Zwar ist bis zur Erstaufführung am 27. April noch etwas Zeit, aber die Akteure um Leiterin Beate Fiala nehmen ihre Auftritte ernst. Intensiv bereiten sie sich auf die Aufführung der Komödie "Wein, Weib und andere Katastrophen" im Sommeracher Sportheim vor.

In dem Lustspiel von Erich Koch in drei Akten geht es um Winzer Heiner, der beim "Schwarz- Angeln" bei Nachbarin Liesel von deren Hund gebissen wird. Glücklicherweise hat Heiners Oma Augusta ein gutes Mittel gegen eitrige Wunden. Auf der Suche nach dem Fischdieb geraten dann nicht Heiner, sondern Gelegenheitstrinker Schorle-Karle und ein Urlaubsgast in Verdacht. Letztgenannter muss in Haft, was wiederum dessen Ehefrau Christa nutzt, um mit dem Ganoven Gerold anzubandeln. Das führt bei allen beteiligten Familien zu allerlei Verwicklungen und Ungereimtheiten. Oma Augusta sorgt am Ende dafür, das alles wieder ins rechte Lot kommt.

Aufgrund der großen Nachfrage wird das Theaterstück auch in diesem Jahr viermal aufgeführt.

Aufführungen von "Wein, Weib und andere Katastrophen" im Sportheim des SV/DJK Sommerach sind an folgenden Terminen: Samstag, 27. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 28. April, 19 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai, jeweils 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten gibt es ab dem 8. April bei Beate Fiala, Tel.: (09 381) 67 18.