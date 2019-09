Wein, Weib und Gesang beim Wiesenbronner 3Klang

Eine musikalische Weinprobe mit den fünf Frauen der Acapella-Gruppe "Wiesenbronner 3Klang" erwartet die Gäste am 5. Oktober in Wiesenbronn. Fünf Weine und ein Secco aus unterschiedlichen Weinorten Frankens von konventionell, über bio-organisch, bis bio-dynamisch werden dem Publikum angeboten. Musikalisch betrachtet besinnen sich die Gastgeberinnen vom 3Klang auf ihre Anfänge vor über 37 Jahren und schlagen den Bogen über ihr gesamtes Repertoire: von der Madrigal, über urfränkische Liedli, bis hin zu Schlagern und Swing - an diesem Abend entscheiden die Dreiklänge gemeinsam mit ihrem Publikum über die gewünschte Gesangseinlage. Start der Weinprobe ist um 19:30 Uhr in der evangelischen Kirche in Wiesenbronn. Über eine Secco-Station im Dorf geht es weiter zum Ziel, in die Gaststube. Eine feine fränkische Brotzeit sorgt dort für eine Grundlage. Mit der Veranstaltung erfüllen sich die Mädli der ehemaligen Mädchensinggruppe den Wunsch selbst Gastgeberinnen zu sein. Anmeldung bis 3. Oktober bei Katrin Stenger, Tel.: (09325) 6880 oder info@wiesenbronner3klang.de