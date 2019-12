Albertshofen vor 1 Stunde

Weihnachtsprojekttag an der Grundschule Albertshofen

Leuchtende Augen gab es an der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen, die einen Tag im Zeichen von Weihnachten verbrachten, wie die Schule mitteilt. Lehrer, Eltern und Großeltern hatten sich weihnachtliche Aktivitäten ausgedacht: Girlanden, Mobile, Weihnachtswichtel, Christbaumanhänger, Holzlaternen und viele anderes mehr. Aus der Fülle verschiedener Angebote konnten die Kinder zwei auswählen. Am Abend versammelte sich die Schulfamilie in der Schulturnhalle. Durch das bunte Programm führten die Viertklässler, die den Abend souverän moderierten. Den Anfang machte das von allen Schulkindern intonierte Lied „Fröhliche Weihnacht überall“. Rektor Harald Schafferhans freute sich, dass die ehemalige Schulleiterin Gabriele Hadek gekommen war. 18 Eltern und Großeltern, die am Vormittag in den Workshops aktiv waren, wurden mit kleinen Präsenten bedacht. Die Sportgruppe der dritten und vierten Klasse erfreuten mit einem Tanz zu „Es schneit“, die dritte Klasse hatte sich mit dem Thema „Weihnachten in aller Welt“ beschäftigt und präsentierte einen Teil ihrer Arbeitsergebnisse. Die Viertklässler trugen den „Knecht Rupprecht“ vor. Für Erstaunen sorgten die Zweitklässler mit ihren mathematischen Reflektionen über die „verliebten Zahlen“. Weitere musikalische Beiträge rundeten das Programm stimmungsvoll ab. Anschließend waren die Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein geladen. Dabei durfte natürlich auch nicht der Gang durch die Ausstellung fehlen, und nicht nur die Kinderaugen leuchteten beim Anblick all der Schätze, die am Vormittag entstanden waren.