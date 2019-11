Wiesentheid vor 1 Stunde

Weihnachtsoratorium in der St. Mauritiuskirche

Am Samstag, 14. Dezember erklingt um 18.30 Uhr das Weihnachtsoratorium I-III in der St. Mauritiuskirche in Wiesentheid. Unter der Leitung von Regionalkantor Christian Stegmann, singen und spielen Anna Feith (Sopran), Anna Haase von Brincken (Alt), Oliver Kringel (Tenor), Jakob Mack (Bass), der Kammer-, Kirchen- und Jugendchor St. Johannes Kitzingen sowie das Orchester „La Ciaccona“ mit historischen Instrumenten, so eine Pressemitteilung.